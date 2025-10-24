Provoca un incendio en su celda y agrede a funcionarios en Ponent

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La sección sindical de CCOO en la cárcel de Ponent denunció ayer que la noche del miércoles un interno en régimen de primer grado provocó un incendio y agredió a los funcionarios que acudieron a sofocar el fuego y a extraer al preso de la celda. Según explicó el sindicato, el incidente tuvo lugar cuando se iban los trabajadores del turno de tarde y el preso agredió a los funcionarios cuando estos entraron en la celda. Incluso, añadieron fuentes sindicales, llegó a arrancar el marco de una ventana y rompió el escudo que protegía a los trabajadores. Estos recibieron varios golpes, uno de ellos en la cara, pero las lesiones no fueron de gravedad.

CCOO destaca que esto interno ya ha provocado incidentes de este tipo en otros centros penitenciarios, hace un mes en la cárcel de Mas d’Enric, en el Tarragonès, con el propósito de provocar que sea trasladado a otra cárcel.

El sindicato alertó de que, si este incidente se hubiera producido 15 minutos más tarde, la intervención no podría haber sido tan rápida y con pocos daños con la dotación del turno de noche. Por este motivo, pidió a la Generalitat “que defienda a sus trabajadores” y que aplique la ley contra los que ponen en peligro la vida y la integridad del personal penitenciario, además de recordar que los servicios durante el turno de noche son “insuficientes” para poder solucionar situaciones tan complicadas como esta. “La administración acabará cediendo al chantaje de este interno”, lamentó, y recordó que el Código Penal recoge penas de prisión por este tipo de acciones.

El pasado septiembre, un preso en régimen cerrado tuvo que ser hospitalizado en Vall d’Hebron tras sufrir lesiones de carácter grave en el incendio que él mismo había provocado en su celda del Centre Penitenciari Ponent. El preso acumulaba múltiples antecedentes por faltas graves y había causado hasta ocho incendios en su celda en veinte días. En aquella ocasión, el sindicato CSIF también pidió endurecer el régimen cerrado para hacerlo “más estricto y verdaderamente disuasorio” para los internos violentos y reclamó medidas “reales” para proteger la vida y la integridad del personal.