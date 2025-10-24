Vuelca el remolque de un tractor en la rotonda del paseo de Ronda con la avenida del Exèrcit de Lleida
Ninguna persona ha resultado herida pero la carga ha quedado vertida en uno de los carriles
El remolque de un tractor ha quedado volcado este viernes por la mañana en la rotonda del Passeig de Ronda de Lleida con las avenidas del Ejército y Madrid. El accidente se ha saldado sin heridos pero la carga del vehículo ha quedado vertida en el carril del acceso a la avenida del Exèrcit, la antigua N-II, desde Ronda.
Los servicios de emergencia han recibido el aviso a las 10.22 horas.
Ampliaremos la información