La nueva ordenanza de impulso económico prevé reducir a la mitad los tempos para que empresas puedan implantarse en Lleida

Publicado por S. COSTA D. Redactor de Local Creado: Actualizado:

La nueva ordenanza de impulso económico para proyectos de interés estratégico local prevé reducir a la mitad los tempos para que "empresas de sectores estratégicos" puedan implantarse en Lleida. Actualmente la Paeria tarda una media de 90 días completar toda la tramitación, por lo que con la nueva norma pasará a ser de unos 45. Así lo han asegurado el alcalde, Fèlix Larrosa, y la concejala de Promoción Económica, Pilar Bosch, en la rueda de prensa de este mediodía, en la que confirmaron que llevarán al pleno de este viernes la aprobación definitiva de esta ordenanza.

"Seremos la primera capital catalana con una normativa de este tipo y será un paso decisivo para el desarrollo económico de la ciudad, ganar en competitividad y crecer de forma ordenada y sostenible", ha señalado Larrosa, que ha remarcado que esta nueva ordenanza irá de la mano de la ampliación de suelo industrial en la ciudad gracias a iniciativas como la expansión del polígono industrial El Segre o la tramitación del de Torreblanca, que la Generalitat avanzó el jueves que estará acabada a principios del próximo año.

"Los trámites a veces complicaban la implantación de empresas y ahora eliminamos barreras innecesarias y hacemos un proceso más ágil y eficiente", ha destacado Larrosa. Por su parte, Bosch ha concretado que tendrán la consideración de proyecto prioritario y estratégico "las empresas que quieran implantarse o ampliar sus instalaciones en un terreno de actividad industrial que tenga una superficie mínima de 5.000 metros cuadrados, que generen al menos 10 puestos de trabajo, que la inversión para su implantación no sea inferior al millón de euros, entreguen una memoria al ayuntamiento y tengan un calendario de ejecución de dos años". Se podrán acoger a esta nueva ordenanza empresas del sector agroalimentario, audiovisual, salud, farmacia, automoción, logística, transportes, transición energética, cultural y de videojuegos. Al respecto, Larrosa ha dicho que las firmas del sector cultural no deberán cumplir el requisito de estar en un terreno de actividad industrial ni que este tenga 5.000 metros cuadrados ya que "podrán ir a espacios singulares o más reducidos".

Sobre la tipología de las empresas, el alcalde ha hecho hincapié en que "queremos consolidarnos como capital agroindustrial y avanzar hacia un modelo más diverso para generar nuevas actividades y generar talento". Ha añadido que una de las claves para reducir los tempos de los trámites es que la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) ha eximido a la ciudad de Lleida de pedirle autorización para construir cualquier nuevo edificio. "Esto comportaba enviar a Madrid los expedientes de cualquier proyecto y tardaban entre 3 o 4 meses tramitarlos, que ahora eliminamos ya que será la propia Paeria la que se encargará de revisar que cumplen la ley", ha dicho Larrosa.

Por último, el alcalde ha destacado que la oficina de captación de inversiones de Lleida, InvestLleida, se instalará en el edificio del antiguo Casino, en plena calle Major, y que por el momento está haciendo el "acompañamiento" a 22 proyectos empresariales valorados en 116 millones de euros de sectores como la alimentación animal, transporte agrario y ámbito sanitario, entre otros.