Agrede con una botella en la cabeza a un hombre en Alcalde Porqueres

Los Mossos d'Esquadra detuvieron la madrugada del sábado a un hombre de 47 años acusado de agredir a otro con una botella en la cabeza durante una pelea en la calle Alcalde Porqueres. La víctima sufrió un corte, tuvo que ser evacuada al hospital Arnau de Vilanova, donde recibió puntos de sutura. El presunto agresor fue arrestado como presunto autor de un delito de lesiones.

Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 4.00 horas en un bar de la calle Alcalde Porqueres cuando, por causas que se desconocen y se están investigando, dos hombre se pelearon y uno de ellos cogió una botella y agredió a la víctima en la cabeza, que quedó aturdida y sufrió una brecha. Al lugar acudieron varias patrullas de los Mossos d’Esquadra, entre ellos agentes de los antidisturbios del ARRO, que fueron los que arrestaron al presunto autor, según informó ayer un portavoz policial. Le detuvieron por un delito de lesiones con instrumento peligroso. Por su parte, la víctima fue evacuada en ambulancia al hospital Arnau de Vilanova, donde recibió varios puntos de sutura para cerrarle la brecha.

Por otra parte, la Guardia Urbana arrestó el sábado a un hombre de 39 años como presunto autor de la agresión a otro el pasado miércoles en el Barri Antic (ver SEGRE del domingo). Ocurrió en la calle Cavallers y la víctima sufrió cortes en la cara y un brazo, como avanzó este periódico. El agresor lo atacó con un cúter. En otro orden, los Mossos d’Esquadra siguen buscando al hombre que la madrugada del sábado 18 de octubre apuñaló en el abdomen a un joven de 20 años en una pelea entre dos grupos en el Clot. La víctima fue operada e ingresó en la UCI.