Detenidos tres jóvenes, dos menores, por tres asaltos a punta de navaja

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Los Mossos d’Esquadra detuvieron el pasado viernes a tres jóvenes, un chico de 18 años y dos menores, acusados de tres asaltos a punta de navaja. Amenazaban a las víctimas con armas blancas para robarles.

Uno de los casos tuvo lugar el mismo viernes por la tarde en la calle Tarragona, en Pardinyes. Tres jóvenes asaltaron a un menor, le amenazaron con una navaja y le sustrajeron un móvil de alta gama y la chaqueta. También le amedrentaron a él y a sus amigos para que no les denunciaran y huyeron hacia la estación de trenes. Poco después, una patrulla de agentes de paisano localizó a los sospechosos en la plaza Noguerola. Al verse sorprendidos, huyeron pero consiguieron interceptar a uno de ellos, de 18 años. También recuperaron una navaja que habían tirado y le hallaron un teléfono y un DNI y tarjetas de transporte de otras personas. Coordinados con otras patrullas de Seguridad Ciudadana y del ARRO se hizo una búsqueda de los otros dos sospechosos. Poco después, los equipos del ARRO les interceptaron en la calle la Parra y Baixada de la Trinitat. Eran dos menores y uno de ellos llevaba una mochila con un cuchillo, una funda de móvil que resultó ser la del aparato sustraído, 55 euros y una tarjeta de transporte de otra persona. Una vez detenidos, los Mossos pudieron relacionarlos con otros dos asaltos ocurridos esa misma tarde en Cappont. Primero amenazaron con una navaja a un menor para robarle el teléfono pero, gracias a una vecina que intervino, y al ver que el dispositivo tenía la pantalla rota, desistieron. Posteriormente, habrían asaltado a una mujer, a la que tiraron al suelo y le robaron la mochila donde llevaba un móvil, que era el que llevaba el detenido en Noguerola.