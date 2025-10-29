Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Lleida ha puesto en marcha este miércoles "Nova Essència", un espacio comunitario y de cotrabajo destinado específicamente a mujeres, en el barrio de la Mariola, en el número 34 de la calle Lluís Millet. Esta iniciativa, nacida de la colaboración entre un colectivo de vecinas, la entidad La Descomunal y el Ayuntamiento de Lleida, promueve un modelo basado en la cooperación y el soporte mutuo, con el objetivo de crear oportunidades reales a través del trabajo y las sinergias entre las participantes, siempre con mirada femenina.

La ceremonia de inauguración ha contado con la presencia de varias autoridades locales, entre ellas la teniente de alcalde y concejala de Feminismos, Carme Valls, y el concejal de Participación y Derechos Civiles, Roberto Pino. También han asistido Maria Pilar Espax, directora de los Servicios Territoriales de Empresa y Trabajo; Silvia Puertas, directora de los Servicios Territoriales de Feminismos; y Blanca Moreno, coordinadora de Joventut. Durante el acto, Valls ha destacado que "Nova Essència" se configura como un centro integral de formación e inserción destinado a ser un espacio dinámico donde las mujeres puedan desarrollar actividades profesionales en sectores como la peluquería, la estética y el bienestar, recibiendo simultáneamente apoyo, para potenciar sus capacidades emprendedoras y alcanzar independencia económica.

Imatge de la presentació de 'Nova Essència', aquest dimecres.PAU PASCUAL

Por su parte, Roberto Pino ha enfatizado que este equipamiento representa "un claro ejemplo de cómo la implicación comunitaria puede dar lugar a modelos de empleo y participación sostenibles a lo largo del tiempo, que pueden servir de inspiración para otras zonas". Les impulsoras del proyecto han manifestado que "Nova Essència" aspira a ser "un punto de inflexión donde las mujeres puedan formarse, colaborar y crecer juntas, demostrando que la cooperación y la confianza pueden convertirse en motor de inserción y de cambio social." Hay que destacar que el espacio ya acogió hace unas semanas un curso de manicura y cuidado de uñas, que ha servido para activar el centro y consolidar el grupo promotor, y próximamente se iniciará un curso de peluquería con el apoyo de la Cámara de Comercio de Lleida.

Un proyecto nacido de la colaboración institucional

"Nova Essència" ha surgido gracias a la colaboración entre La Descomunal y el Ayuntamiento de Lleida, con la implicación de varias concejalías como Promoción Económica, Participación Ciudadana y el IMO. El proyecto cuenta con la financiación del Programa de Economía Social del Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat, y con la participación activa de la cooperativa Obrint Portes, la Diputación de Lleida y el Servicio Público de Empleo de Catalunya (SOC), dentro del marco del proyecto "Trabajo en los barrios". Esta iniciativa responde a una petición expresa de las mujeres del barrio, que manifestaron la necesidad de impulsar su inserción laboral y el empoderamiento a través del autoempleo. El proyecto se ha integrado en la Xarxa Enter para la inserción sociolaboral, una plataforma que reúne varias entidades de los barrios de la zona 09 y departamentos de la Paeria.

Objetivos esperados del proyecto

Con este proyecto quieren, primero, ofrecer formación especializada en imagen y estética personal, proporcionando competencias esenciales para la emprendeduría. En segundo lugar, crear un espacio de cotrabajo específico para mujeres, dotado con los recursos necesarios para la prestación de servicios profesionales, que fomente el trabajo autónomo y la colaboración entre ellas. Finalmente, establecer un sistema de gobernanza inclusivo que garantice la participación activa de todas las usuarias en la gestión y toma de decisiones.