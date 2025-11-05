Homenaje al personal que cumple 25 años en la UdL y a los que se jubilan

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Universitat de Lleida (UdL) homenajeó ayer al personal que cumple 25 años de servicio en la institución y a las 36 personas que se jubilan este año, que recibieron una medalla de plata. En total, fueron distinguidas 35 mujeres y 28 hombres, un total de 63 personas. El acto, presidido por el rector, Jaume Puy, se celebró en el auditorio del Centre de Cultures, en campus de Cappont, a causa de las obras de climatización en el Rectorado.