Homenaje al personal que cumple 25 años en la UdL y a los que se jubilan

Homenaje al personal que cumple 25 años en la UdL y a los que se jubilan - UDL

Homenaje al personal que cumple 25 años en la UdL y a los que se jubilan - UDL

Redacció

La Universitat de Lleida (UdL) homenajeó ayer al personal que cumple 25 años de servicio en la institución y a las 36 personas que se jubilan este año, que recibieron una medalla de plata. En total, fueron distinguidas 35 mujeres y 28 hombres, un total de 63 personas. El acto, presidido por el rector, Jaume Puy, se celebró en el auditorio del Centre de Cultures, en campus de Cappont, a causa de las obras de climatización en el Rectorado.

