Multitud de ratas en un solar y un edificio de Noguerola

Vecinos de la calle Lluís Roca, en el barrio de Noguerola, alertan de la presencia de una gran cantidad de ratas en el solar situado en la esquina de la calle, junto a las escaleras que suben hacia la avenida Príncep de Viana. Explican que ven cómo numerosos roedores corren por la parcela desde hace varios días, entrando y saliendo del bloque de pisos contiguo, el del número 9. “El edificio está agrietado, pero viven personas en los pisos y los bajos”, afirman.

El solar está vallado, pero parte de la cerca quedó rota tras un vendaval y los vecinos señalan que algunas personas duermen en el interior, así como que muchas otras entran y salen a diario por la puerta del almacén del edificio por el que se cuelan los animales, por lo que alertan de los riesgos de salubridad a los que están sometidas. Avisaron de la presencia de las ratas a la Guardia Urbana el pasado sábado e “inspeccionaron la zona, vieron alguna y dijeron que era muy grave”, pero “no se ha hecho nada más”, lamentan.

Los vecinos piden que se inste al propietario del solar a que lo limpie, así como que se desratice la zona. “Vivo aquí desde hace cinco años y nunca había visto una rata en mi calle, estoy alarmada”, explica una afectada. La Paeria indicó que no había registrado ninguna incidencia en esta zona, pero hoy “irá la brigada del control de plagas para hacer una actuación”.

Vecinos de Cappont también denunciaron la presencia de ratas en varias calles del barrio la semana pasada. La Paeria explicó entonces que “en algunas épocas del año presentan más actividad vital y reproductiva, y es probable que se desplacen de sus zonas”. También indicó que ordena a los propietarios de solares privados a que tomen medidas para controlar su proliferación en sus parcelas.