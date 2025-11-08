Avanza la negociación para reabrir el Teatre Principal y ampliar sus usos

El ayuntamiento está en conversaciones muy avanzadas con los propietarios del Teatre Principal, la familia Cortada, para reabrir este equipamiento, que cerró durante la pandemia de covid, y dotarlo de nuevos usos, como por ejemplo el residencial. Así lo aseguró ayer el alcalde, Fèlix Larrosa, que aseguró que las negociaciones “están avanzadas y van por buen camino” para recuperar este histórico teatro, situado en pleno corazón del Eix Comercial.

El gobierno municipal inició las negociaciones con los propietarios del Principal hace aproximadamente un año y medio para que pudiera ser “un elemento de dinamización de la zona”, ya sea con actos culturales, de ocio o de otro tipo. Unas conversaciones que parece que llegarán a buen puerto y que permitirán, además de reabrir el teatro, restaurar buena parte del edificio “para que pueda acoger otros usos, como por ejemplo el residencial”, dijo Larrosa. Añadió que esta redefinición del Principal y la ampliación de sus usos se incluirá en el nuevo Plan de Ordenación Urbanística Municipal (POUM), cuyo avance fue aprobado inicialmente por el pleno y cuya validación definitiva está negociando el gobierno con los grupos de la oposición.El alcalde no quiso dar más detalles a la espera de cerrar de forma definitiva el acuerdo con la familia Cortada.

Un teatro con mucha historia

Cabe recordar que el Teatre Principal fue inaugurado el 29 de diciembre de 1951, hace casi 74 años. Su propiedad estaba dividida entre varios accionistas y la familia Cortada lo adquirió en 1986. Durante varias décadas fue el corazón de la actividad cultural de la ciudad- En los noventa estuvo a punto de convertirse en un teatro público, cuando la Paeria y los dueños negociaron un traspaso. Sin embargo, al final no alcanzaron un acuerdo. Años después, el consistorio optó por que el nuevo palacio de congresos, La Llotja, incluyera un gran teatro municipal. Tras la inauguración de este en el año 2010, el Principal fue perdiendo progresivamente la actividad tanto como teatro como sala de cine, hasta que durante la pandemia de la covid cerró definitivamente.

Mejora energética de un bloque del Centro Histórico

La Empresa Municipal de Agenda Urbana (EMAU) está llevando a cabo obras para mejorar la eficiencia energética de un edificio de 8 plantas situado en el número 1 de la calle Tallada. Concretamente, está sustituyendo todas las carpinterías exteriores del inmueble y sus contraventanas de madera por otras de aluminio. Un cambio que supondrá un ahorro importante en energía para sus vecinos, que están en régimen de alquiler asequible. El alcalde, Fèlix Larrosa, visitó ayer los trabajos y recordó que para esta actuación han destinado 160.000 euros, de los cuales una parte, 21.000, está subvencionada por los fondos europeos Next Generation. El resto lo cubre el consistorio. “Es una casa que está en muy buenas condiciones y ahora gracias a esta inversión mejoraremos su aislamiento exterior, de modo que mantendrá el calor y el frescor según la temporada”, dijo Larrosa. Recordó que esta es una de las actuaciones que están contempladas en el plan integral del Centro Histórico que la Paeria ha presentado para que forme parte del Pla de Barris de la Generalitat. “Una vez el plan esté en marcha abriremos líneas específicas para avanzar en esta dinámica de transformación del espacio habitacional para ganar confort y sostenibilidad”, añadió.