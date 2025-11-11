Detectan un brote de sarna con 2 casos en la residencia de mayores Balàfia I

Publicado por Marc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

Dos usuarios de la residencia geriátrica pública Balàfia I fueron diagnosticados con sarna a finales de octubre, según informó el centro a las familias y confirmó el departamento de Derechos Sociales. El centro afirmó en un comunicado que “hemos detectado dos casos de escabiosis en la segunda planta, y por tanto consideramos que hay un brote”. Explicó que vieron oportuno administrar tratamiento oral a todos los residentes y el personal de la planta, después de hacer una valoración conjunta con el departamento de Epidemiología “y dado que estamos en un entorno vulnerable”, añadió. El 31 de octubre se administró la primera dosis y se llevaron a cabo las medidas higiénicas y sanitarias estipuladas en el protocolo a todos los usuarios de la segunda planta, de forma preventiva, ya que la sarna “no resulta una enfermedad grave, pero sí muy molesta”, afirmó el centro.

Derechos Sociales explicó que no se han detectado más casos en la residencia, más allá de los dos iniciales, ya que “contamos con protocolos con los que la enfermedad se detecta y se controla rápido con tratamientos de desinfección y limpieza”.

La sarna es una enfermedad contagiosa causada por la infestación de la piel por un ácaro. Los síntomas más comunes son picores muy fuertes y erupciones. Se trata con cremas que se deben aplicar repetidamente.

La residencia de personas mayores Comtes d’Urgell de Balaguer también detectó recientemente un brote de sarna con al menos seis afectados, como informó este diario la semana pasada.