“Los directores de escuelas no pueden liderar, están ahogados por el papeleo”

Expertos en Educación consideran esencial dar más autonomía a los directores de las escuelas para formar sus equipos y manejar los presupuestos de los centros, y destacan la necesidad de incorporar a gerentes que les libren de tareas puramente administrativas, como ocurre en la concertada. “Las direcciones están ahogadas por la burocracia, que ocupa el 44% de su tiempo, y no pueden liderar tanto como les gustaría”, valoró ayer Anna Jolonch, directora del Centro de Liderazgo Educativo LIDBarcelona y doctora en ciencias de la Educación. Fue la encargada de abrir la 11 jornada de la Asociación de Directivos de la Educación de Lleida (ADSLL), donde explicó que “el liderazgo pedagógico es el segundo factor que más impacta en el aprendizaje de los alumnos”. LIDBarcelona ha elaborado un decálogo de propuestas para reforzar el papel de los directores, partiendo de un informe de la UNESCO. Entre ellas, Jolonch destacó que “las direcciones deben ver reconocidas sus responsabilidades, tanto económica como profesionalmente”, por lo que “es urgente fomentar que tengan una carrera profesional, definir unas competencias claras y mejorar el proceso de selección”, indicó.

La jornada también contó con una conferencia del escritor y periodista Màrius Serra.