Una empresa derivada de la UdL gana un premio en Silicon Valley

La empresa derivada (spin off) de la Universitat de Lleida, UniSCool, ha logrado el premio principal del Simposio de Tecnologías Futuras celebrado en Silicon Valley, en la ciudad californiana de San José. La firma tecnológica ha recibido el premio a mejor presentación, dotado con 10.000 dólares, por el artículo “Configuración de placa fría disruptiva con aletas autoadaptativas para el control local de la capacidad de extracción de calor”.