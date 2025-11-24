Agresión a un hombre de 37 años en Lleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Un hombre de 37 años fue víctima de una agresión entre las calles Bonaire y Sant Martí, la zona de bares de Zona Alta de Lleida, en la madrugada del sábado al domingo. Fue atacado por varias personas, quedó inconsciente y tuvo que ser trasladado al hospital Arnau de Vilanova, según indicó la Guardia Urbana.

Sin detenciones

Los Mossos d’Esquadra, que se encargan de la investigación, precisaron que el hombre fue atacado por dos agresores y afirmó que por el momento no se han practicado detenciones.