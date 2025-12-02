Proyecto para frenar el cáncer de cérvix de diez investigadores leridanos

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Un equipo de diez investigadores leridanos liderado por el epidemiólogo Joan Valls y otros 50 de diez países de Latinoamérica piden financiación para un proyecto pionero que permita avanzar en la eliminación del cáncer de cérvix, evaluando factores para mejorar la vacunación y la detección precoz con la prueba del virus del papiloma humano (VPH), así como el tratamiento una vez diagnosticado. Una de las acciones previstas es la creación de la primera base de datos sobre los diagnósticos de este tumor en Perú. “La idea es poder extenderla después a toda Latinoamérica, en alineación con los tres pilares de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la eliminación del cáncer de cuello uterino en el mundo”, explica Valls, que ha presentado la investigación a una convocatoria de unos grandes fondos catalanes, a los que solicita un millón de euros para llevarla a cabo.

Valls, profesor de la Universitat de Lleida (UdL) e investigador del IRBLleida y la OMS, está acabando una estancia de colaboración en Perú de tres meses. Explica que el proyecto (bautizado como IMPULS_e) estaría liderado desde Lleida, aunque la mayoría de las actividades tendrían lugar en Latinoamérica, una de las regiones con las incidencias más elevadas de cáncer de cérvix. Los diez investigadores leridanos establecerían un consorcio con el Instituto Nacional de Cancerología de Colombia, la Agencia Costarricense de Investigaciones Biomédicas y la Universidad de Piura, en Perú. “Si lo podemos tirar adelante, la primera reunión general sería en Lleida, donde se coordinaría todo el proyecto y se impulsaría la formación de investigadores de Latinoamérica y la producción científica, ya que estimamos difundir diez publicaciones científicas de alto impacto.”, añade.

El cáncer de cérvix (o de cuello uterino) está causado por la infección del VPH. Valls recuerda que cada año mueren 300.000 mujeres a causa de este tumor y que el 90% de los casos se producen en países de ingresos bajos o medios, especialmente en África y Latinoamérica. “Con los conocimientos actuales, es una enfermedad totalmente prevenible, ninguna mujer debería morir por esta causa”, subraya. La OMS ha lanzado una campaña con el ambicioso objetivo de eliminar el cáncer de cérvix a nivel mundial, con tres pilares: vacunar al 90% de las niñas del mundo, realizar cribados al 70% de las mujeres antes de los 35 años y tratar el 90% de los casos diagnosticados. “Aún estamos muy lejos”, alerta el investigador.