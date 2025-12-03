Paneque asegura que trabaja con el Ministerio de Transportes para "mejorar" el Avant en Lleida

Publicado por acn Creado: Actualizado:

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, ha explicado que está trabajando con el Ministerio de Transportes para que "se puedan ir introduciendo las mejoras necesarias" con el Avant a Girona y Lleida.

En el marco de la sesión de control al pleno del Parlament, Paneque ha señalado que estas son las dos capitales de demarcación que necesitan mejoras. De todos modos, la consellera ha reivindicado que la alta velocidad ha sido un "éxito" en Girona. También le ha replicado a la diputada de Junts Maria Àngels Planas que la alta velocidad llegó a Girona gracias a un gobierno progresista. "Recuerden qué posición tenían en su momento", ha añadido.