La Síndica investiga una posible discriminación territorial para los pacientes de ictus en Lleida

La Síndica de Greuges de Catalunya, Esther Giménez-Salinas, ha abierto una actuación de oficio para determinar si hay “una posible discriminación territorial” en la atención a los pacientes de ictus de Lleida y Tarragona. Una medida que lleva a cabo porque en el hospital Arnau de Vilanova solo practican trombectomías, una de las técnicas más efectivas para reducir las secuelas en personas que han sufrido infartos cerebrales graves, los días laborables de 9.00 a 14.00 horas, y fuera de este horario se debe derivar a los pacientes a Barcelona, tal y como avanzó este diario a finales de octubre. En Tarragona solo se hacen de lunes a viernes de 8.00 a 20.00. Mientras, tanto en Barcelona como en Girona se pueden practicar trombectomías las 24 horas los siete días de la semana. Por su parte, la consellera de Salud, Olga Pané, dijo la semana pasada que, actualmente, no es viable ampliar los servicios para atender los casos de ictus graves las 24 horas de todos los días de la semana, afirmando que la mortalidad en Lleida por ictus es menor que la media catalana y, además, que faltan profesionales. Sin embargo, señaló que es “un objetivo” que puedan atender este tipo de casos 12 horas todos los días de la semana en un futuro, pero que “hay dificultades” para que sea posible actualmente.

En este sentido, la oficina de la Síndica señaló que la práctica de trombectomías “no es homogénea en todo el territorio catalán”, lo que obliga a muchos pacientes de ictus “tratarse en Barcelona, con el posible retraso asistencial que comporta, pese a que la evidencia científica demuestra que el retraso en el inicio del tratamiento de ictus reduce significativamente las posibilidades de recuperación”. Recordó que el infarto cerebral es la segunda causa de muerte en Catalunya y la primera de discapacidad permanente en adultos, que la rapidez en la atención es “determinante para conservar la autonomía del paciente” y que “la trombectomía mecánica es una de las técnicas más eficaces para tratarlo”.

Por todo ello, la Síndica ha pedido a Salud si prevé prestar este servicio las 24 horas los 7 días a la semana en Lleida y Tarragona, si hay datos por territorio de las secuelas de los pacientes de ictus y ampliar este servicio a otras zonas, como el Pirineo o las Terres de l’Ebre. “Debemos asegurar que todas las personas, independientemente del territorio en el que vivan, tengan acceso a tratamientos que pueden evitar discapacidades graves o salvar vidas”, dijo Giménez-Salinas.

“Pané debería pedir disculpas o ser apartada de consellera”

El secretario general del sindicato Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, aseguró ayer que las declaraciones de la titular del departamento de Salud, Olga Pané, sobre que no ve viable por ahora que en Lleida se puedan atender los ictus más graves las 24 horas son “incompatibles con el cargo de consellera”. Aseguró que “es una afirmación que pone en riesgo el equilibrio territorial y lo vemos de una irresponsabilidad extrema”. Lleonart recordó que “la mayoría de ictus no acaban en muerte sino en secuelas que, en función de la rapidez del tratamiento, pueden ser más o menos graves”. "Creemos que Pané debería pedir disculpas o ser apartarda del cargo”, añadió. Desde Salud se remitieron a las palabras de la consellera la semana pasada en las que dijo que “el objetivo” es ampliar la cobertura para tratar los ictus más graves 12 horas todos los días de la semana, pero que ahora “hay dificultades” para ello.