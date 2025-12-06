Furor por la ropa ‘vintage’

Publicado por Marc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

La ropa vintage está causando furor este fin de semana en Lleida con la llegada de la tienda temporal Jaleo Village, instalada en el hotel Zenit desde ayer y hasta mañana (de 10.00 a 21.30 horas). Centenares de personas, sobre todo jóvenes, formaron colas interminables durante todo el día para hacerse con alguna de las prendas de época a la venta por 10 euros. “Queremos llevar la ropa vintage a tantas personas como podamos y nos dimos cuenta de que tener una página web no era suficiente”, explicó Ángel, uno de los tres socios fundadores de la tienda Jaleo Vintage en Valencia, su ciudad. Llevan desde marzo de 2024 recorriendo ciudades españolas con sus tiendas itinerantes, donde “tenemos todo tipo de prendas, desde polos a chaquetas de cuero, pero también cazadoras de moto o vaqueros”, señaló. “Intentamos que toda la ropa sea de calidad, tanto de marcas conocidas como desconocidas”, añadió.

“He hecho tres horas de cola VIP, por la que he pagado dos euros para ir más rápido, pero había muy poca diferencia respecto a la general”, explicó Oliver, un joven de 14 años que conoció el ‘mercadillo’ a través de promociones en Tik Tok. Explicó que iban entrando en tandas de quince personas porque el espacio era reducido y lamentó que en su turno quedaba muy poca ropa, aunque encontró un pantalón que le gustó y una sudadera para su madre. El organizador explicó que reponen las prendas constantemente, pero “fue una mañana muy loca, esperamos recibir a más de 4.000 clientes hasta mañana en Lleida”, aseguró. De hecho, ya han agotado casi todos los packs de promociones, como la de 5 prendas y dos entradas VIP por 40 €.

Mientras, Héctor celebró que “he encontrado dos pantalones que necesitaba, a un precio asequible”. Otro joven, Eloi, explicó que había ropa de muchos estilos, como track jackets y pantalones vaqueros o deportivos. También conoció el evento gracias a las redes sociales. “Los precios son buenos y hay ropa de marca, por lo que era una buena oportunidad, pero teníamos que ir muy rápido”, valoró. En cambio, otro cliente consideró que “el vintage es más marketing que otra cosa” y añadió que “he visto algunas prendas buenas, pero esperaba encontrar ropa de más calidad”. Se compró una camiseta, pero “esperaba comprar más, no he quedado satisfecho”, concluyó.