Los ocho infectados por un brote de norovirus en el hospital Santa Maria de Lleida evolucionan bien
Los otros dos casos sospechosos “todavía están pendientes de confirmación”
El hospital Santa Maria informó este viernes que las 8 personas infectadas por el brote de norovirus detectado la semana pasada “evolucionan favorablemente”, mientras que los otros dos casos sospechosos “todavía están pendientes de confirmación”. El brote de este virus, que provoca vómitos, diarrea y malestar y es muy contagioso, se detectó la semana pasada y se confirmaron 8 casos de los cuales 2 permanecen ingresados “por criterios clínicos y de comorbilidad”. La infección tiene un período de recuperación de entre 24 y 48 horas.