Epidemia de atascos en Lleida: las retenciones se propagan por las principales vías de la ciudad

Llevamos 45 minutos en un atasco en Baró de Maials y apenas hemos avanzado diez metros, no tiene ningún tipo de sentido”. Así expresa su desesperación de uno de los muchos conductores que cada día se quedan atrapados en alguno de los atascos que afectan a diferentes vías de la ciudad.

Ya sea por obras, la campaña navideña o una acumulación crónica de vehículos, las retenciones han ido a más en vías como Baró de Maials, avenida Pinyana, Rovira Roure, Passeig de Ronda o Príncep de Viana.

Una problemática que no es nueva y que se mantiene en pleno proceso de transformación de la movilidad urbana, en la que el ayuntamiento ha apostado por reducir el uso del vehículo privado ampliando aceras, construyendo carriles bici y reduciendo carriles de circulación, pero sin ofrecer, por ahora, alternativas viables. A pesar de esta declaración de intenciones, el parque de vehículos de Lleida no ha hecho más que aumentar, especialmente en cuanto a turismos y motocicletas.

Prueba de ello es que en 2004 había 72.745 vehículos censados en Lleida, de los cuales 52.399 eran turismos y 4.953 motocicletas, mientras que el año pasado había 90.970 automóviles, 62.533 turismos y 10.478 motos.

Els extrems de l’Eix, punts crítics per la campanya de Nadal. - AMADO FORROLLA

“Estamos de acuerdo en que se debe reducir el tráfico en el centro de la ciudad, pero se deben mejorar los servicios de transporte público para que no sea necesario coger el vehículo privado”, señaló el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos (FAV), Toni Baró. Reconoce que algunos de los atascos “son crónicos, pero también hay otros puntuales, como el de Baró de Maials con Prat de la Riba o de Balmes, que se deben a las obras que se están haciendo. Además de mejorar el servicio de buses, remarca que “los aparcamientos disuasorios son clave para que no usemos tanto el vehículo y minimizar atascos y dobles filas”.

Por su parte, la Paeria ha informado que la Urbana reforzará la regulación del tráfico en las zonas más tensionadas y atribuye los recientes atascos a las obras de Prat de la Riba, “que hace que los conductores opten por recorridos alternativos” y a la campaña de Navidad. Añade que recientemente la plaza Mossèn Cinto Verdaguer, situada entre las calles Salmerón y Pi i Margall, “es un punto que ha resultado especialmente crítico en determinadas franjas horarias, sobretodo los fines de semana”.

Para minimizar las afectaciones, la Urbana velará porque no haya dobles filas en esa zona, no se ocupe de forma indebida de zonas de carga y descarga y, si fuera necesario, restringir el giro a la izquierda de los vehículos Salmerón que quieran acceder a Pi i Margall. Otro punto que la Urbana prestará especial atención será el otro extremo del Eix Comercial, el tramo de avenida Catalunya a la altura de las calles Alcalde Costa y Sant Antoni.