Instalarán placas solares en la Casa de Fusta y el depósito de vehículos

La Empresa Municipal de Agenda Urbana (EMAU) instalará placas solares fotovoltaicas en los tejados de cinco edificios, entre ellos su sede de la calle Cavallers, la Casa de Fusta y el depósito de vehículos de Lleida, para dedicarlos al autoconsumo de estos inmuebles y de aquellos que estén en un radio de 2.000 metros. Así lo recoge el proyecto que salió a licitación la semana pasada, que está presupuestado en 161.458,72 euros, IVA incluido. Detalla que las placas se instalarán, además de en estos tres inmuebles, situados en los números 10-12 y 51 de la calle Cavallers y en el número 1 de la calle Enginyer Pau Agustí del polígono El Segre, en los bloques de pisos ubicados en el 29-31 de Cavallers, en el 1-3 de Eduard Velasco, en Cappont.

En total se verán beneficiadas al menos 18 viviendas sociales, además de las oficinas de la EMAU, otros espacios municipales y los inmuebles interesados en participar en la comunidad energética. Las cinco instalaciones fotovoltaicas tendrán una potencia total de 117 kilovatios y cada vivienda participante recibirá una adjudicación de 1 kilovatio. Además de las placas, se instalarán baterías de almacenaje de energía, con lo que “se conseguirán cuotas de autoconsumo muy elevadas”. Concretamente, en las instalaciones de la sede de la EMAU y de los números 29-31 de Cavallers y 1-3 de Eduard Velasco su potencia nominal será de 15 kilovatios (kW) y sus baterías podrán almacenar un total de 10 kilovatios por hora (kWh). En la del depósito de vehículos la potencia será de 15 kW y podrán almacenar 20 kWh; mientras que en la Casa de Fusta su potencia nominal será de 30 kW y su capacidad de almacenaje, de 20 kWh.

Según consta en su pliego de clausulas, el plazo que la empresa adjudicataria tendrá para instalar las placas será de aproximadamente sesenta días. Se podrán presentar ofertas hasta el día 24 de este mes.

Veto de un año a poner placas si son visibles desde la Seu Vella

El pleno municipal del pasado mes de marzo aprobó suspender durante un año las licencias de obras para instalar placas solares y otros elementos que alteren las cubiertas de edificios del Centro Histórico que se vean desde la Seu Vella. Una medida que tiene como objetivo “garantizar la preservación del paisaje urbano de Lleida, en un ámbito de especial protección como es del del Centro Histórico, manteniento la coherencia visutal y estética entre los diferentes tejados, teniendo en cuenta que son muy visibles desde el Turó de la Seu Vella”. La suspensión afecta a las licencias de obra que comporten modificación en la morfología, volumetría o materiales de cubiertas, así como la implantación de elementos que puedan alterar su imagen. En cambio, sí se pueden tramitar permisos para implantar elementos que no sean visibles desde el Turó, como las placas solares de la EMAU y la Casa de Fusta.