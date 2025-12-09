Los vecinos exigen que los trenes circulen a menos velocidad cuando pasan por l’Horta de Lleida

Los vecinos que denuncian grietas en sus casas por las vibraciones que provoca el paso de trenes por el bypass de l'Horta pedirán al ministerio de Transportes que ordene que los convoyes circulen a menos velocidad cuando pasen por el término municipal de Lleida. Una medida que exigen después de que en 2022 el tráfico ferroviario por esa zona se triplicara por la entrada de nuevos operadores privados lo que, sumado a la alta velocidad a la que circulan, ha provocado la aparición de grietas en decenas de casas próximas a la vía.

Así lo asegura Manel López, un vecino de Torres de Sanui que vive a 40 metros del bypass. “Llevo 20 años aquí y desde 2022 que vivo con miniterremotos por el paso de los trenes, es como estar al lado de un aeropuerto”, dijo. Añadió que el tráfico es constante “desde las seis de la mañana hasta la noche, y los fines de semana es un horror”.

Actualmente pasan cada día por el bypass de l’Horta al menos 76 convoyes que cubren la línea directa entre Barcelona y Madrid: 36 son de Renfe, 30 de la compañía italiana Iryo y 10 de la francesa Ouigo.

En aquest habitatge, situat a la partida de Torres de Sanui, les esquerdes afecten fins i tot el sostre. - JORDI ECHEVARRIA

A raíz de la aparición de las primeras grietas, los vecinos afectados se constituyeron en la Plataforma d’Afectats pel pas de Trens a l’Horta i província de Lleida, y explicaron que han encargado sonometrías y un estudio arquitectónico para demostrar que las grietas están causadas por el aumento del tráfico y la excesiva velocidad de los convoyes. “Sabemos que el ministerio quiere renovar la vía y hacer un paso alternativo, pero mientras tanto pedimos que se limite la velocidad por l’Horta, que son apenas 8 kilómetros”, dijo un portavoz.

Añadió que “los trenes que pasan a 100-120 km/hora, que son de Renfe, no generan tantas molestias como los de Iryo o Ouigo, que van a más de 300”. Recordaron que Adif también constató que la aparición de grietas en las casas se debe al paso de los trenes, “pero no nos han pasado ninguno de los informes ni mediciones que han hecho en dos años”.

Paralelamente, la plataforma ha iniciado los trámites para llevar el caso a los juzgados y al Congreso de los Diputados “y que nos escuchen en Madrid”.