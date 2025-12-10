SEGRE

Lleida, la demarcación que registra un menor seguimiento del segundo día de huelga de médicos según los sindicatos

Con un 20%, mientras que el departament de Salud lo reduce al 7,2%

Metges es manifesten a Barcelona en la segona jornada de vaga

Metges es manifesten a Barcelona en la segona jornada de vagaNorma Vidal / ACN

Lluís Serrano
Publicado por
redacció

Creado:

Actualizado:

La Conselleria de Salud de la Generalitat ha cifrado en un 7,2% el seguimiento de la huelga de médicos en su segundo día, mientras el sindicato convocante a nivel autonómico, Metges de Catalunya, lo ha hecho en un 55%.

Por provincias, según Metges de Catalunya, el seguimiento ha sido del 58% en Barcelona, 40% en Girona, 42% en Tarragona y 20% en Lleida.

Por ámbito asistencial, también según Metges de Catalunya, han ido a la huelga el 57% de facultativos de atención primaria, y el 29% de los de la atención hospitalaria.

