Lleida, la demarcación que registra un menor seguimiento del segundo día de huelga de médicos según los sindicatos

La Conselleria de Salud de la Generalitat ha cifrado en un 7,2% el seguimiento de la huelga de médicos en su segundo día, mientras el sindicato convocante a nivel autonómico, Metges de Catalunya, lo ha hecho en un 55%.

Por provincias, según Metges de Catalunya, el seguimiento ha sido del 58% en Barcelona, 40% en Girona, 42% en Tarragona y 20% en Lleida.

Por ámbito asistencial, también según Metges de Catalunya, han ido a la huelga el 57% de facultativos de atención primaria, y el 29% de los de la atención hospitalaria.