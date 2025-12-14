Rossend Saltiveri, responsable de porcino de Unió de Pagesos: «Esta crisis supondrá un antes y un después en el sector»

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El responsable del sector porcino de Unió de Pagesos, Rossend Saltiviri, advierte que la crisis de la PPA provocará un antes y un después. En su opinión, los descensos de precios y las pérdidas provocarán que aún se retraiga más el número de ganaderos independientes, que acabarán siendo integrados. Considera que a medio plazo no se traducirá en un descenso de cabaña, pero supondrá que los animales estén en menos manos y que las grandes integradoras se hagan aún más grandes. Afirma que a medida que pasan los días aumenta la esperanza de que el virus no salga de la zona de Collserola, de lo contrario, dice, “ahora tenemos un problema, pero si se escapa tendremos un problemón, las consecuencias serán nefastas”. Pone el énfasis es la necesidad de no escatimar recursos en la lucha contra la PPA y los jabalíes como vector de transmisión. Todo mientras confía en la pronta reapertura de mercados con los que se está negociando la regionalización, como el caso de Japón.

«Será un año duro, pero esta crisis es diferente de otras pestes»

Jordi Siscart es el responsable del sector porcino de JARC y ganadero de Alcarràs. Espera que se pueda mantener controlado el foco de Cerdanyola y que no salte a ninguna granja, la clave para evitar pérdidas económicas aún mayores. Recuerda la necesidad de que los compañeros que tienen explotaciones en la zona de 20 kilómetros puedan dar salida a los animales que están pasados de peso y también a la producción de las explotaciones de reproductoras. Pese a todo, advierte que el sector se enfrenta a un año que califica de duro, porque son necesarios doce meses sin focos para poder volver a ser considerado libre de la PPA. Siscart vivió las anteriores crisis de la peste, a finales de los 90 y comienzos de los 2000, en aquella ocasión, por la peste porcina clásica. Entonces acabó en el sacrificio más de un millón de cerdos, recuerda. También remarca que el sector ha cambiado mucho. El 80% de las granjas eran de particulares, hoy ese porcentaje está integrado y la situación del granjero es muy diferente, afirma.

«Ahora nos estamos arruinando, la situación es grave»

Joan Graells califica la situación actual de especialmente grave y asegura que los productores se están arruinando. Con el precio de Mercolleida a 1,04 el kilo de cerdo vivo, estima que las pérdidas por animal pueden ser de 40 euros, teniendo en cuenta gastos de transporte y posibles descuentos por parte de los mataderos. Alerta que “hoy hay poco aguante de los ganaderos” para poder afrontar números rojos tan abultados. Confía en que el virus no salga de la zona del foco y “podremos decir que vamos bien”. Advierte que es clave que abran mercados como el de Japón para poder dar salida a los animales y la carne. Joan Graells vivió las últimas grandes crisis de la peste porcina clásica más de dos décadas atrás, que califica de barbarie, con el sacrificio de más de un millón de animales y la desaparición de cientos de granjas, en especial las pequeñas. Recuerda que la situación hoy es muy distinta, porque las medidas de bioseguridad en las granjas han mejorado desde entonces y son muy estrictas.