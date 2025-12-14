Vuelve el Obert de Nadal del Centre Històric de Lleida para "generar dinamización social y económica" en el bario

Cartel de esta edición del Abierto del Centro Histórico.Ayuntamiento de Lleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El fin de semana del viernes 19 y el sábado 20 de diciembre está prevista la segunda edición del Obert de Nadal del Centre Històric de Lleida.

La regidoria de Participació ha decidido repetir el programa después del buen recibimiento el año pasado, con la voluntad de "promover la identidad, la historia y la diversidad del barrio", según un comunicado de la Paeria.

Roberto Pino, el regidor de Participació, explica que con esta iniciativa "se pretende generar dinamización social y económica, y hacer visible su tejido social y comercial". Pino también expresa que el barrio tiene una "gran riqueza patrimonial y comercial" e "invita" a la ciudadanía a asistir.

Una veintena de entidades participan en esta edición, y están previstas una serie de actividades durante todo el fin de semana para "activar el espacio público y reforzar la cohesión ciudadana", según declara Pino.

Entre las actividades programadas, destaca el recorrido itinerante Els personatges nadalencs del Pare Noel i els follets, organizado por ALLEM; la edición 4 de la Caminada per la convivència, propuesta por IntegraLleida o el espectáculo Escalfa Tió i cop de bastó de la compañía Xip Xap, entre otros.

También están previstos varios conciertos como el de la Coral Xiroia, del Quartet Immortality del Orfeó o del Cor Jove la UPA Pilar-Magdalena.

Por otra parte, durante el fin de semana también se podrá visitar el Mercado de Navidad en la calle Cavallers.