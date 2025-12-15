Detenidos nueve jóvenes, siete de ellos menores, por peleas tumultuarias en Mollerussa

Publicado por redacción Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra han detenido a nueve jóvenes, siete de ellos menores de edad y los otros dos de 18 y 20 años, por su implicación en dos peleas tumultuarias ocurridas los días 11 y 12 de noviembre en el andén y en el exterior de la estación de trenes de Mollerussa. Durante las primeras semanas de investigación, la policía identificó a 28 personas relacionadas con los hechos. Finalmente, entre el 4 y el 11 de diciembre fueron detenidos en Mollerussa, Tàrrega y Cervera los nueve jóvenes implicados directamente en las peleas, dos de los cuales habrían exhibido un bate de béisbol de aluminio y una navaja. En paralelo, los Mossos también han arrestado a dos hombres, de 18 y 21 años, para sustraer un bolso y una mochila aprovechando el desconcierto.

En un comunicado, la policía señala que las peleas ocasionaron "una importante resonancia mediática y la correspondiente alarma social" y que el dispositivo policial que se montó para prevenir nuevos conflictos en la zona permitió erradicarlas. Las peleas se habrían producido por un conflicto personal entre dos de los menores, de Mollerussa y Tàrrega, y los otros implicados se añadieron.

Los nueve detenidos por el delito de pelea tumultuaria quedaron en libertad el mismo día de su detención después de declarar en la comisaría con la obligatoriedad de presentarse ante el juzgado de Lleida que instruye el caso y de la Fiscalía de Menores. Por su parte, los dos arrestados por hurto pasaron a disposición judicial el día siguiente de ser arrestados, el 11 y el 15 de noviembre, respectivamente.