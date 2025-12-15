El ayuntamiento de Lleida prevé ingresar 1,3 millones más por multas de tráfico y civismo

La Paeria de Lleida prevé recaudar el próximo año cerca de un millón y medio más de euros que en el actual en concepto de sanciones por infracciones de tráfico o por incumplir las ordenanzas municipales, como por ejemplo la de civismo, la de Zona de Bajas Emisiones, la de vertidos, la de l'Horta, la de control de actividades o la de tenencia de y venta de animales. En concreto, 1,317 millones más, un incremento del 20,9%.

La propuesta de presupuesto para 2026 contempla ingresar 5,921 millones en multas de circulación, frente a los 5.170 previstos para este año, lo que significa 751.000 euros más. Asimismo, en concepto de sanciones por infringir las ordenanzas, para el próximo ejercicio prevé 1,678 millones, frente a los 1,112 del actual, 566.000 euros más. Todo ello suma los 1,317 millones más. En 2024, el consistotio preveía recaudar 4,98 millones de euros por multas de circulación y al final puso al cobro 4,90 millones, una media de 13.300 euros diarios.

En cuanto a los ingresos por estacionamiento en las zonas azules, para 2026 el gobierno ha presupuestado 6,565 millones, un 16,1% menos que los 7,661 previstos para este año. No obtante, por ahora la recaudación está muy por debajo de las previsiones, ya que según el estado de ejecución del tercer trimestre, hasta finales de septiembre solo se había tramitado 1,539 millones.

Esta cifra es sorprendentemente baja, y más teniendo en cuenta que este año se amplió considerablemente el número de plazas reguladas con parquímetro. En junio se activaron 651 en el Barri Antic –que ya tenía otras 290– así como de Joc de la Bola y los entornos del hospital Santa Maria, donde 361 plazas gratuitas han pasado a ser de zona verde (baja rotación, más económica)