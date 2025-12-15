Sánchez anuncia un abono único de transporte de 60 euros al mes para Rodalies, buses y media distancia

Publicado por redacció Creado: Actualizado:

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes la creación de un abono único de transporte válido en todo el Estado que entrará en vigor a la segunda quincena de enero. Este título costará 60 euros mensuales (30 euros para los menores de 26 años) y se podrá utilizar en Rodalies, media distancia y autobuses estatales. “Cambiará para siempre la manera como entendemos y utilizamos el transporte público”, ha manifestado Sánchez durante la rueda de prensa de balance del año celebrada en el palacio de la Moncloa. Tal como ha concretado la cabeza del ejecutivo español, esta medida se aprobará en forma de decreto ley en el último Consejo de Ministros de 2025. Además, ha resaltado que se extenderán las ayudas vigentes al transporte público.

“Este abono estará disponible durante el mes de enero para los medios mencionados, pero esperamos que, progresivamente, se añadan todas las redes de transporte público estatales y autonómicos”, ha remarcado. Según su opinión, eso permitirá un gran ahorro para la población en general y, especialmente, para las personas trabajadoras.

Tal como ha detallado el gobierno, el nuevo abono se adquirirá a través de los canales habilitados por los operadores (webs, aplicaciones, taquillas, máquinas de autoventa...), que expedirán un localizador que se intercambiará posteriormente en el momento de la compra de cada título de viaje. En el caso de los usuarios jóvenes, se tendrán que registrar en la web del Ministerio de Transportes, donde obtendrán un código para intercambiar en el momento de la compra y reducir a 30 euros el precio del abono.

Hace casi un año, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ya hizo pública la voluntad de establecer un mecanismo de tarifa plana. Entonces se encargó un estudio en esta materia a la empresa pública de ingeniería y consultoría Ineco partiendo de la idea de dejar fuera de la propuesta los servicios ferroviarios comerciales, como la alta velocidad.

Últimamente el ministerio ha trabajado en una solución tecnológica que permita el uso interoperable de diferentes títulos de viaje independientemente de los sistemas de ticket que dispongan. Este sistema de abono único se inspira en iniciativas similares a países como Alemania, que ya es utilizado por 17 millones de personas.