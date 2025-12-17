Condenado a 18 años de prisión por abusar sexualmente de sus dos hijas y cinco menores más en Aran

Publicado por redacció Creado: Actualizado:

La Audiencia de Lleida ha condenado a 18 años de prisión, 8 años de libertad vigilada y 9.000 euros de multa al acusado de abusar sexualmente de siete menores en Aran entre el 2011 y el 2020. El procesado ha reconocido los hechos este miércoles en la Audiencia de Lleida a raíz de un pacto de conformidad entre la defensa, la acusación particular y la Fiscalía, que inicialmente solicitaba una condena de 38 años de prisión.

El procesado aprovechaba acontecimientos familiares para hacer tocamientos a las víctimas, entre las cuales sus dos hijas, amigas de ellas y familiares. Al hombre, de 42 años, ya lo juzgaron el 24 de septiembre por presuntos abusos a una menor, amiga de sus hijas, pero la Audiencia de Lleida lo ha absuelto recientemente por falta de pruebas.

La sentencia también establece el pago de indemnizaciones por un importe de 43.000 euros a las víctimas. Al acabar la vista, las acusaciones han solicitado el ingreso en la prisión del hombre y su abogada ha pedido que lo trasladen a Quatre Camins. Por ahora, los Mossos lo han llevado a la prisión de referencia del juzgado, el centro penitenciario de Ponent.