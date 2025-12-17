Expulsan los estorninos del Arnau de Vilanova con rayos láser y matracas: “Nunca habíamos visto tantos”

Una técnica disuade a los estorninos con rayos láser y el otro hace sonar una matraca y una bocina que simula el graznido de un halcón. - AMADO FORROLLA

Armados con matracas, rayos láser y bocinas que simulan el graznido de los halcones, técnicos de la empresa Adda Ops se desplegaron ayer por el jardín del hospital Arnau de Vilanova con el objetivo de ahuyentar a los estorninos que han “sitiado” el lugar con sus heces . La presencia masiva de estas aves, que se han acostumbrado a dormir en las copas de los árboles del jardín del hospital, ha obligado a su dirección a desinfectar y delimitar las zonas de paso del jardín para evitar resbalones con sus excrementos.

La técnica que utilizaron ayer los técnicos contra los estorninos consistió en hacer ruido con la matraca y la bocina que simula el graznido del halcón para ahuyentarlos, mientras que con los rayos láser apuntaban a las bandadas para disuadirlas que intentaran volver a los árboles del jardín. “De todos los sitios que hemos estado, este se lleva la palma, no había visto nunca tantos estorninos en un sitio tan delimitado”, reconoció un técnico.

La empresa también utiliza águilas Harris, depredador natural de los estorninos, para ahuyentarlos. Los técnicos señalaron que han recomendado a la Paeria instalar láseres fijos en las azoteas del Arnau “para que disuadan a las aves de forma constante”.

Remarcaron que “para ahuyentarlos definitivamente se deben hacer actuaciones constantes y, sobre todo, actuar cuando vuelven de la migración para que no vengan aquí de entrada, son animales de costumbres”. Añadieron que soltar halcones “es también una técnica muy efectiva”.

Una medida que ya implementó en verano la Paeria en el Arnau y la Seu Vella con 6 ejemplares que están desarrollándose a la espera de que, cuando sean adultos, “patrullen” por estas zonas.