Quejas vecinales por permitir las obras de la estación de autobuses de madrugada

Las obras que la Generalitat llevó a cabo durante toda la noche del martes a ayer para renovar el pavimento de la calle Príncep de Viana malmetido por las obras de la estación de autobuses causó quejas de vecinos de la zona, que lamentaron la falta de información previa y las molestias por el ruido hasta altas horas de la madrugada. La Paeria explicó el pasado viernes que los trabajos empezarían el martes a las 21 horas y comportarían cortar todo el tráfico entre la plaza Ramon Berenguer IV y la avenida de Sant Ruf. Hoy se prevé que termine la señalización de las marcas viales, ocupando un carril entre las 9.15 y las 16.30 horas.

Una vecina tuvo que llamar a la Guardia Urbana para poder sacar su coche del parking a las tres de la madrugada, cuando tuvo que ir a Urgencias del hospital Arnau de Vilanova. “La Urbana me dijo que habían recibido muchas llamadas de vecinos molestos, pero no podían hacer nada porque las obras estaban autorizadas, así como que se hacían de noche para evitar cortar el tráfico en la calle durante el día”, explica. Pudo sacar su coche de la zona cortada cuando llegaron los agentes, pero lamenta que “me sentí vacilada cuando me dijeron que las patrullas no llegan volando”.

Las obras de la nueva estación ya alcanzan la recta final. Las fachadas están casi acabadas, y los interiores en un estado avanzado. Se prevé que entre en servicio antes de la próxima primavera. La terminal, que ha supuesto una inversión de más de 40 millones, contará con 28 andenes. Lleida registra anualmente 1,4 millones de viajeros de más de 120 líneas de autobús.