La tasa de la concesión administrativa de nichos varía mucho en función de la ubicación. Los más caros son los que están en la segunda fila, con una tasa de 2.147,70 euros. Los de primera y tercera fila tienen un coste de 1.080,40 euros, los de cuarta cuestan 540,40 y los de quinta, 270,10. Asimismo, los unificados de primera y segunda fila tienen una tasa de 3.598,80. Por otra parte, los nichos que están en los porches y en las galerías, así como los apaisados situados en pasos intermedios, tienen otro precio.

Con respecto a los columbarios para urnas de cenizas, la tasa en primera y segunda fila es de 745,10 euros, los de tercera cuestan 497,50 y los de cuarta, 140,10. Los nichos para urnas grandes tienen un coste de 1.419, 952,80 y 288,30 euros, respectivamente, y los situados en el departamento de Sant Jaume tienen sus propios precios.

En los diez primeros meses del año se han registrado 624 inhumaciones en el cementerio y se han enterrado urnas con cenizas de 69 incineraciones.