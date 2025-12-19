Más de 3.900 nichos susceptibles de ser desahuciados en el cementerio de Lleida

El cementerio de Lleida cuenta con más de 3.900 nichos susceptibles de acabar siendo desahuciados. Son los que no tienen la concesión administrativa actualizada, que tiene una duración de 99 años. En caso de que sus titulares o beneficiarios no la renueven, revierten a la Paeria, que los ‘vacía’ y vuelve a cederlos para nuevas inhumaciones.

Más de 3.900 nichos del cementerio de Lleida son actualmente susceptibles de ser 'desahuciados', al no tener actualizada su concesión, que tiene una duración de 99 años. Si los titulares no la renuevan, o fallecen y el beneficiario no asume la titularidad, pagando la correspondiente tasa, las sepulturas revierten a la Paeria, que las 'vacía' y puede volver a cederlas para acoger nuevas inhumaciones. Antes de 'desalojarlas' inicia una búsqueda de los titulares o sus beneficiarios y, si no logra localizarlos, lleva adelante el proceso.

En 2017 la Paeria registró unos 4.500 nichos desactualizados en 14 departamentos, la mayoría en los de Nostra Senyora de Montserrat (casi 650), Sant Jordi y Sant Lleïr (ambos con cerca de 600), Sant Pere, Sant Josep, Sant Jaume y Sant Crist (sobre 450) y Santa Maria y Sant Miquel (más de 300). En octubre de 2019, ya había recuperado 264. Cada año se van efectuando procedimientos de actualización de las sepulturas. Este año se han recuperado 103, quedan 3.959 sin actualizar y está en marcha otro proceso para revisar la titularidad de 187.

El consistorio afirma que aplica un criterio “marcado por el rigor, la prudencia y el respeto que requiere un ámbito con una fuerte carga emocional para las familias”. Remarca que el proceso es complejo y lento, ya que no solo incluye trámites administrativos, sino también la necesidad de agotar todas las vías posibles para localizar a familiares que quieran regularizar la concesión antes de plantear cualquier exhumación. Explica que está analizando los nichos que no están actualizados antes de 1993 y primero estudian los que tienen titulares y beneficiarios difuntos o el titular difunto e inhumado en la misma sepultura. Se busca a familiares a través del padrón, el programa de multas GTT o impuestos. Si no se encuentran, se ponen etiquetas en la lápidas para informar de que es necesario pasar por las oficinas de Salud Pública. También se publica en el Boletín Oficial de la Provincia y el del Estado y en el tablón de anuncios virtual de la Paeria y se da un plazo de dos meses. Además, se publica un anuncio en diarios. Cuando acaba el plazo, se visita la lápida para comprobar si está cuidada o abandonada. Solo se procede a la exhumación cuando se agotan todas las vías para encontrar a familiares.

La tasa por las sepulturas varía según su ubicación

La tasa de la concesión administrativa de nichos varía mucho en función de su ubicación. Los más caros son los que están en la segunda fila, con una tasa de 2.147,70 euros. Los de primera y tercera fila tienen un coste de 1.080,40 euros, los de cuarta cuestan 540,40 y los de quinta, 270,10. Asimismo, los unificados de primera y segunda fila tienen una tasa de 3.598,80. Asimismo, los nichos que están en porches y galerías, así como los apaisados situados en pasos intermedios, tienen otro precio.

La tasa de los columbarios para urnas de cenizas ubicados en primera y segunda fila es de 745,10 euros, los de tercera cuestan 497,50 y los de cuarta, 140,10. Los nichos para urnas grandes tienen un coste de 1.419, 952,80 y 288,30, respectivamente, y los situados en el departamento de Sant Jaume tienen sus propios precios.En los diez primeros meses del año se han registrado 624 inhumaciones en el cementerio y se han ‘enterrado’ urnas con cenizas de 69 incineraciones.