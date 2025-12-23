Convocatoria del fondo Àlex de Sàrraga del Col·legi de l’Advocacia

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Col·legi de l'Advocacia de Lleida convoca a las entidades y organizaciones no gubernamentales que trabajan en favor de los derechos humanos para que puedan optar al Fons Col·legial Àlex de Sàrraga a la Solidaritat, dotado con el 0,7% de la liquidación del presupuesto de la institución. El importe asignado este año es de 5.192 euros y las solicitudes se pueden presentar hasta el 22 de enero de 2026. Pueden presentarse entidades y ONG que trabajen exclusivamente en la lucha contra la exclusión social, con prioridad de aquellas que desarrollen su actividad en las comarcas leridanas. Las bases de esta nueva convocatoria se presentaron ayer en una rueda de prensa en la sede del Col·legi de l'Advocacia de Lleida de la mano de su decana, Antònia Martí.

Desde hace 20 años el colegio leridano adjudica el 0,7% de la liquidación del presupuesto anual a entidades o colectivos que trabajan para difundir y defender los derechos humanos y para combatir las causas y las consecuencias de la discriminación y la exclusión social en la demarcación de Lleida. En 2022, el fondo solidario tomó el nombre del abogado Àlex de Sàrraga, defensor de los derechos humanos desde el ejercicio de la abogacía social y desde su compromiso con la sociedad civil organizada. Las bases de la convocatoria están disponibles en la web del colegio.