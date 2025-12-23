Nueva ruptura en la red de agua en L'Horta de Lleida por las obras de la MAT entre Lleida y Alcarràs

La Asociación de Vecinos Horta Sur denuncia nuevos cortes de agua en Quatre Pilans y Terme de Grealó por las obras de Solaria, que también cortaron la circulación y bloquearon vías.

Los vecinos de todas las viviendas de las partidas de Grealó y Quatre Pilans, un centenar, sufrieron ayer un nuevo corte en el suministro de agua después de que las obras de la línea de alta tensión soterrada entre Alcarràs y Els Mangraners, a cargo de Solaria, causaran el reventón accidental de una de las tuberías principales de la zona. La rotura se produjo sobre las 10.00 horas y quedó reparada por parte de Aigües de Lleida pasadas las 18.00 horas, cuando los vecinos recuperaron el suministro.

La asociación de vecinos de l’Horta Sud denunció que el de ayer fue el cuarto reventón causado por las obras de la línea eléctrica desde septiembre, algo que corroboró Aigües de Lleida. Un portavoz de Solaria explicó que “llevamos a cabo estudios previos con cartografía, pero las excavadoras no tienen previsión milimétrica”.

Por otra parte, el presidente de la asociación vecinal, David Poca, denunció que “el lunes y ayer cortaron dos caminos municipales sin habilitar un paso alternativo, planos de desvío, señalización provisional ni carteles informativos obligatorios”. La Paeria explicó, al respecto, que la Guardia Urbana inspeccionó la zona y levantó acta porque se había cortado un camino sin ofrecer alternativa de paso a los vecinos, como establece la licencia. “Se requerirá a la empresa que abra un paso alternativo o deje libre el camino”, señaló un portavoz municipal. Por su parte, Solaria destacó que el corte de ayer fue puntual, de 24 horas, y se avisó a los vecinos un día antes. “No imposibilitó el paso a ninguna vivienda”, añadió.

Los vecinos también alertaron de que la apertura de zanjas no está permitida durante la campaña de Navidad, pero la Paeria matizó que las restricciones genéricas durante Navidad y las fiestas mayores se aplican cuando las obras afectan a calles de la ciudad donde se celebran estas actividades, pero no en otros lugares.

Incidentes recurrentes con el suministro de agua

La problemática de los cortes de agua no es nueva para los residentes de Grealó y Quatre Pilans. La asociación de vecinos ya denunció el 29 de agosto de 2025 que habían sufrido cortes de varias horas el 28 de agosto de 2025 y el martes 27 de agosto de 2025. Estos incidentes se atribuyeron a las obras de la línea eléctrica, ya que los operarios trabajaban muy cerca de las cañerías.

David Poca, presidente de la junta vecinal, explicó entonces que "los operarios trabajan muy cerca de las cañerías y ya han causado dos reventones, aunque el ayuntamiento les facilitó planos de su ubicación y Solaria encargó un estudio con máquinas especializadas para comprobar por donde pasan las cañerías".

Aigües de Lleida solucionó la fuga y restableció el servicio, pero el impacto fue considerable: "el primer día resultamos afectadas 40 torres de L'Horta que estuvimos sin agua durante más de 7 horas, y ayer también estuvimos sin abastecimiento varias horas", lamentó Poca.

Tercera ruptura en una semana en la Femosa

La situación se agravó el 4 de septiembre de 2025, cuando la Asociación de Vecinos Horta Sud denunció una nueva ruptura de una cañería de agua en la partida de la Femosa, causada por las obras de Solaria. Esta fue la tercera incidencia de este tipo en sólo una semana. Aunque la ruptura afectó directamente a algunos vecinos, la reparación requirió reducir la presión de la conducción general, afectando entre 70 y 80 vecinos.

Bloqueo de vías e incumplimiento de licencias

Más allá de los cortes de agua, la asociación vecinal también ha puesto de manifiesto los problemas con el bloqueo de caminos y la circulación. La denuncia actual subraya que Solaria ha cortado la circulación en la vía pública, una acción que contraviene explícitamente la licencia de obras. Esta práctica ha generado un malestar creciente entre los residentes, que ven como las obras no sólo afectan su suministro básico, sino también su movilidad y acceso a sus propiedades.