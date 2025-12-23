Nueva ruptura en la red de agua en L'Horta de Lleida por las obras de la MAT entre Lleida y Alcarràs

La Asociación de Vecinos Horta Sur denuncia nuevos cortes de agua en Quatre Pilans y Terme de Grealó por las obras de Solaria, que también cortaron la circulación y bloquearon vías.

La Asociación de Vecinos Horta Sud de Lleida ha denunciado este martes un nuevo incidente relacionado con las obras de Solaria en la zona, que ha dejado a más de 100 familias sin agua potable en las partidas de Quatre Pilans y Grealó. Este corte, que se ha producido hoy por la mañana, es el quinto que sufren los residentes y se añade a la problemática de la restricción de la circulación en la vía pública, una acción que, según la asociación, Solaria tiene prohibida explícitamente a su licencia de obras.

Los vecinos del Horta Sud de Lleida hace meses que sufren las consecuencias de las obras que Solaria lleva a cabo para la nueva línea eléctrica entre Alcarràs y los Magraners. Esta mañana, el suministro de agua se ha interrumpido a las 10.00 horas, y los operarios de Aqualia, encargados de la reparación, se han tenido que marchar sin poder actuar hasta que el flujo de agua no se detenga completamente. Esta situación ha generado una gran indignación entre los afectados, que ven cómo los problemas con el suministro de agua y el bloqueo de caminos de paso en las viviendas son una constante.

Incidentes recurrentes con el suministro de agua

La problemática de los cortes de agua no es nueva para los residentes de Grealó y Quatre Pilans. La asociación de vecinos ya denunció el 29 de agosto de 2025 que habían sufrido cortes de varias horas el 28 de agosto de 2025 y el martes 27 de agosto de 2025. Estos incidentes se atribuyeron a las obras de la línea eléctrica, ya que los operarios trabajaban muy cerca de las cañerías.

David Poca, presidente de la junta vecinal, explicó entonces que "los operarios trabajan muy cerca de las cañerías y ya han causado dos reventones, aunque el ayuntamiento les facilitó planos de su ubicación y Solaria encargó un estudio con máquinas especializadas para comprobar por donde pasan las cañerías".

Aigües de Lleida solucionó la fuga y restableció el servicio, pero el impacto fue considerable: "el primer día resultamos afectadas 40 torres de L'Horta que estuvimos sin agua durante más de 7 horas, y ayer también estuvimos sin abastecimiento varias horas", lamentó Poca.

Tercera ruptura en una semana en la Femosa

La situación se agravó el 4 de septiembre de 2025, cuando la Asociación de Vecinos Horta Sud denunció una nueva ruptura de una cañería de agua en la partida de la Femosa, causada por las obras de Solaria. Esta fue la tercera incidencia de este tipo en sólo una semana. Aunque la ruptura afectó directamente a algunos vecinos, la reparación requirió reducir la presión de la conducción general, afectando entre 70 y 80 vecinos.

Bloqueo de vías e incumplimiento de licencias

Más allá de los cortes de agua, la asociación vecinal también ha puesto de manifiesto los problemas con el bloqueo de caminos y la circulación. La denuncia actual subraya que Solaria ha cortado la circulación en la vía pública, una acción que contraviene explícitamente la licencia de obras. Esta práctica ha generado un malestar creciente entre los residentes, que ven como las obras no sólo afectan su suministro básico, sino también su movilidad y acceso a sus propiedades.