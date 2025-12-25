La ampliación del Lladonosa, terminada en marzo o abril

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Las obras de ampliación del instituto Josep Lladonosa de Pardinyes no estarán listas hasta marzo o abril de 2026, en lugar de en enero, como estaba previsto inicialmente, según confirmó el director del centro, Santi Pubill. Por ello, indicó que la mitad de los alumnos de Bachillerato que ahora reciben clase ‘exiliados’ en la Escuela Oficial de Idiomas (EOI) no podrán regresar al instiuto hasta al menos el mes de septiembre, es decir, hasta el inicio del próximo curso. Concretamente, solo se trasladarán los de primero, mientras que los de segundo seguirán en la EOI.

El proyecto de ampliación consta de un edificio de planta baja y primer piso en el que se habilitarán al menos dos aulas. El departamento de Educación lo está construyendo en el lado del centro que da a la calle Jeroni Pujades, adosado al inmueble que ya edificó en una primera fase y que consta de tres aulas, pero que todavía tampoco ha entrado en servicio. Paralelamente, cuando acaben las obras también se debe cambiar la valla del centro educativo.

El proyecto inicial de ampliación del Josep Lladonosa data del año 2008, pero quedó paralizado por la crisis económica.