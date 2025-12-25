Lista la reforma de Balmes y la de Rovira Roure, casi

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Las reformas de las calles Balmes y Rovira Roure están prácticamente terminadas, después de semanas de obras, aunque quedan todavía algunas tareas pendientes en esta última vía, en la zona más próxima a la delegación de Salud. En términos generales, se han retirdado las vallas para permitir el paso de los peatones y se ha ampliado el espacio para la circulación de vehículos. Solo queda restringido un carril en Balmes. El asfaltado de los cuatro carriles de este vial está programado para enero.

Las obras en ambas calles han consistido en la ampliación de las aceras y la renovación de las redes de agua y alcantarillado. Además, se han plantado árboles, aunque primero fueron talados los que había en Rovira Roure. En enero también está prevista una plantación en Prat de la Riba y en Hostal de La Bordeta.