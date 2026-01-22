Govern y maquinistas acuerdan restablecer el servicio de Rodalies

Publicado por redacción Creado: Actualizado:

El Govern y los principales sindicatos de maquinistas de Renfe han llegado a un acuerdo para restablecer la circulación de Rodalies en Catalunya tras más de 36 horas sin servicio, después del accidente de un tren en Gelida (Barcelona) que dejó una víctima mortal y diversos heridos, según han informado fuentes del Govern y de Adif.

La consellera de Territorio, Sílvia Paneque, comparecerá ante los medios tras la reunión celebrada en la Estación de Sants de Barcelona entre sindicatos, Adif, Renfe y el Govern, para informar de este acuerdo, fruto de la negociación mantenida este jueves y que se ha plasmado en un documento.

De hecho, la finalización de este encuentro coincide con la reunión celebrada en la conselleria de Territorio, que ha contado con ambos consellers y representantes de Adif, Renfe, Mossos d'Esquadra, Protecció Civil y el Servei Català de Trànsit (SCT).

Las reuniones vienen precedidas por el expediente abierto a Renfe por no prestar el servicio de Rodalies, según ha anunciado el comisionado para el traspaso de Rodalies, Pere Macias, después de que este miércoles se acordara restablecerlo, mientras que el portavoz de Renfe en Catalunya, Antonio Carmona, ha atribuido a los maquinistas la falta de servicio a causa de sus demandas para "incrementar" la seguridad.

Por su parte, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha abierto un expediente para investigar las causas del descarrilamiento de tren del pasado martes en Gelida.

