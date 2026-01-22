Pacientes con fatiga crónica esperan hasta un año y medio para una visita en el Santa Maria

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El tiempo de demora para una primera visita de personas que sufren el síndrome de fatiga crónica en la unidad de Síndromes de Sensibilización Central del hospital Santa Maria es de entre 387,4 y 522 días, en función de la prioridad. Para el síndrome de sensibilidad química múltiple aún hay que esperar más, entre 434 y 597,6 días. Esto supone demoras de más de un año y medio, según consta en una respuesta parlamentària de la consellera de Salut, Olga Pané, a una pregunta del diputado de Junts Jordi Fàbrega. Para una primera visita de fibromialgia la espera oscila ente los 83,74 y los 116,69 días. La jubilación de un doctor de esta unidad en 2024 provocó un empeoramiento de la lista de espera para estas consultas, como publicó este diario, que aún no se ha resuelto.

“Es escandaloso”, afirma Fàbrega, y recuerda que el Parlament ya ha aprobado dos resoluciones para instar a solucionar esta situación. Asimismo, destaca que la ratio de profesionales de esta unidad por paciente, según detalla la respuesta parlamentaria, es bajísima, de “0,85 facultativos, 0,38 enfermeras y 0,18 fisioterapeutas”.

Por su parte, la presidenta de la asociación Fibrolleida, Carme Fabregat, remarca que esta unidad “cada vez va peor” y apunta que las propuestas que hicieron para cubrir la baja del médico no fueron aceptadas. Subraya, además, que esta unidad dispone de una financiación “finalista” (de 207.604,45 euros el año pasado) con la que debería ofrecer un buen servicio. “Llevamos mucho tiempo así. Estamos desesperadas. Es un maltrato sanitario hacia las mujeres, que somos la mayoría de personas afectadas”, recalca.

Desde 2021 hasta junio de 2025 la unidad ha atendido a 1.811 personas entre primeras visitas y sucesivas. En 2021 fueron 589, en 2022 ascendieron a 708 y a 808 en 2023, pero en 2024 bajaron casi a la mitad, 429, y en el primer semestre del año pasado atendió a 242. El total de visitas en ese periodo de tiempo fueron 5.302, distribuidas en 954 en 2021, 1.320 en 2022, 1.629 en 2023, 885 en 2024 y 363 hasta junio de 2025. La respuesta detalla que ante la dificultad de encontrar a un profesional para la unidad en los dos últimos años, la atención sobre todo de fibromialgia se llevó a cabo por el servicio de reumatología del Arnau. En total, 391 visitas. Añade que en enero de 2025 se incorporó la figura de un médico de familia referente en cada Área Básica de Salud y en febrero se iniciaron los trabajos de coordinación con un grupo de trabajo conjunto entre Atención Primaria y la unidad. De hecho, indica que hay “ un gran volumen de usuarios” atendidos en la Primaria. En el caso de la sensibilidad química múltiple, se derivan a la unidad del Santa Maria y si, cumplen los requisitos, se envían después al hospital Clínic de Barcelona. Añade que para evitar estos desplazamientos se está trabajando en un modelo de relación y seguimiento entre la unidad de ese hospital y las territoriales.