Un camino como un colador

“Sería un camino mucho más utilizado si estuviera en buen estado, pero está lleno de baches y socavones”. Así define el alcalde pedáneo de Sucs, Guillem Boneu, el estado en el que se encuentra el camí d'Almacelles, también conocido como Camí de la Vinya, y su pésimo estado. “Está muy mal, se trata de un camino que da salida a una de las variantes del pueblo y es muy útil porque, prácticamente, es un acceso directo a Almacelles, pero ya lleva mucho tiempo con muchos baches y poco mantenimiento”, lamentó Boneu. Su mejora es una tarea pendiente desde hace tiempo y está contemplada dentro del Plan Único de Obras y Servicios (PUOSC) de la Generalitat. “Ya hace tiempo que llevamos esperando que se haga esta mejora, que no debería tardar mucho, pero mientras tanto lo que haremos será fresarlo para tapar los baches y que sea un camino de tierra hasta que se haga la mejora del PUOSC, que consistirá en alquitranarlo todo el camino”, dijo el alcalde pedáneo. Boneu también recordó que, dentro del PUOSC, “están previstas varias mejoras en Sucs, como el acondicionamiento de varias plazas, que la pista deportiva sea apta para estar federada o el arreglo de varias paredes”.

Por su parte, el grupo municipal de Junts exigió una mejora urgente del camí d’Almacelles ya que “presenta un grave estado de deterioro y pone en riesgo la seguridad de vecinos y usuarios”. En este sentido, la vocal de Junts en la población, Laura Berenguer, recordó que este camino ya presentaba deficiencias hace años, pero ahora está en tan mal estado que incluso “obliga a algunos tramos a salir de la calzada”, lo que “compromete la seguridad de la vía, incrementa el riesgo de accidentes, daños materiales y dificulta el acceso de vecinos a servicios esenciales”. Al respecto, la portavoz del grupo, Violant Cervera, exigió al gobierno municipal una inspección técnica inmediata del camino, repararlo urgentemente, calendarizar las obras y, si hace falta, adoptar medidas provisionales para los vecinos. “El mantenimiento de las vías municipales es una obligación básica del ayuntamiento y se debe actuar con urgencia para evitar incidentes”, remarcó Cervera.