Detenido tras ir a comisaría y confesar haber asesinado a una mujer a cuchilladas en Lleida

Personal de la funeraria, ayer por la noche mientras trasladaban el cuerpo de la víctima desde un piso de la calle Ciutat de Fraga. - AMADO FORROLLA

Los Mossos d'Esquadra arrestaron ayer a un hombre de 65 años después de que se presentara en la comisaría de Lleida y confesar que había matado a una mujer, como avanzó SEGRE en su edición digital. Según ha podido saber este diario, fue sobre las 17.00 horas cuando este individuo llegó a las dependencias policiales asegurando que había cometido el crimen en un piso de la calle Ciutat de Fraga, 1. Hasta la vivienda se dirigieron varios agentes, que efectivamente encontraron a una mujer, de 53 años, ya fallecida con varias puñaladas. También acudió el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que solo pudo confirmar la muerte de la víctima. La División de Investigación Criminal de la Regió Policial de Ponent de la Policía catalana se ha hecho cargo de las diligencias para esclarecer las causas y se investiga el entorno. También para determinar si el asesino confeso y la víctima eran o habían sido pareja y si vivían o habían convivido juntos.

En el lugar de los hechos ayer por la tarde había varias patrullas de los Mossos y también acudieron al domicilio, en un inmueble de tres plantas donde tuvo lugar el crimen, los agentes de la Unidad de Criminalística. Sobre las nueve de la noche, llegó la comitiva judicial y la jueza ordenó el levantamiento del cadáver, que se hizo finalmente una hora después. Asimismo, varios vecinos siguieron las tareas policiales con expectación. La investigación debería confirmar si se trata de un crimen machista.

Por su parte, la Paeria expresó su “rotunda condena” ante el feminicidio producido en la ciudad y expresó su pésame a los familiares y amigos de la víctima. Asimismo, siguiendo el decreto de alcaldía aprobado el 11 de noviembre de 2022, que se aplica por segunda vez, el consistorio decretó tres días de luto y convoca para hoy a toda la ciudadanía a un minuto de silencio a las 12.00 horas en la plaza Paeria y una concentración a las 19.00 horas en el mismo lugar. La bandera de la ciudad ondeará a media asta y contará con un crespón negro, según fuentes municipales.

Entretanto, mientras duren los tres días de luto, el edificio de la Paeria se iluminará de color lila y se hará un minuto de silencio en todos los actos municipales.

Trece mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas desde 2003

Trece mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas desde 2003 en las comarcas leridanas. Aunque las cifras oficiales no lo incluyen, en julio del año pasado fue encarcelado un vecino de Balaguer de 33 años que causó un accidente el 21 de mayo en la C-12 en la capital de la Noguera en el que falleció su pareja. Sospechan que la hizo subir a la fuerza al vehículo. En diciembre de 2022, un hombre mató a su mujer, de 34 años, en Balàfia.