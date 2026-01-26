SEGRE

El PP denuncia un campamento ilegal en el Camí Vell d’Albatàrrec

Restos de basura en una nave abandonada. - PP

Redacció

El grupo municipal del PP en la Paeria ha denunciado la detección de un nuevo campamento en el Camí Vell d'Albatàrrec, en el que, señaló, se ha localizado una nave de grandes dimensiones, abandonada desde hace tiempo, con presencia de personas sin techo. La portavoz popular, Anna Florista, advirtió de que “no estamos ante un hecho aislado ni puntual”. En este sentido, recordó que ya denunciaron otros campamentos en la avenida Tarradellas.

