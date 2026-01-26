Nueva protesta vecinal en contra el albergue en Balàfia

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Más de 300 vecinos del barrio de Balàfia de Lleida se manifestaron ayer, por tercer domingo consecutivo, contra el proyecto de la Paeria de instalar un alojamiento temporal para personas sin hogar en el antiguo colegio de la calle Valls d'Andorra, en el marco del hub cívico que prevé también un espacio para mujeres víctimas de violencia machista y otro para actividades comunitarias. Como ya habían hecho en las protestas anteriores, los participantes recorrieron el barrio, portando pancartas y haciendo sonar silbatos, cacerolas, tambores y bocinas, así como coreando los lemas No a l’alberg o Balàfia decideix. Los vecinos volvieron a reclamar al ayuntamiento que “abra un proceso de participación real”.

La manifestación salió de la Plaça Països Catalans y recorrió las avenidas Balàfia y Alcalde Porqueres y rodeó la Escola Balàfia, situada en la calle Valls d’Andorra y la plaza Europa. En la presentación del proyecto el pasado 14 de enero, el alcalde, Fèlix Larrosa, remarcó que “en Balàfia no haremos ningún albergue” y que las habitaciones y apartamentos “no representan ni el 25% de la superficie del equipamiento, que acogerá instalaciones deportivas y culturales para el barrio”.