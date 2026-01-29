La jueza encarcela al asesino confeso de una mujer en Ciutat de Fraga

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La titular de la plaza número 2 de la sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Lleida acordó ayer prisión provisional, comunicada y sin fianza para Mario Casteràs Aznar, arrestado el pasado domingo tras confesar en comisaría que había matado a una mujer, con que compartía piso, en la calle Ciutat de Fraga. Según informó el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), no había una relación sentimental entre el acusado y la víctima, por lo que no se considera un crimen machista. La causa está abierta por un delito de asesinato.

De esta forma, Casteràs volverá a la cárcel por un crimen cometido solo tres meses y medio después de salir de prisión el pasado 4 de octubre, como publicó ayer SEGRE, donde se encontraba desde enero de 2023 por el asalto a punta de cuchillo en un supermercado del barrio leridano de Noguera. Asimismo, en 2002 aceptó 16 años de prisión por asesinar en noviembre de 2000 a un interno del Centre Penitenciari Ponent. Le destrozó la cabeza con la barra de unas mancuernas. El móvil del crimen fue que la víctima había recibido horas antes una carta de la entonces mujer del acusado, por lo que tuvo celos. Por esta muerte, la Generalitat fue condenada a pagar 120.000 euros a la familia del preso asesinado después de que la Audiencia de Lleida considerara probado que no había suficiente seguridad en el penal y que el homicida, que durante el juicio admitió los hechos, debía estar más vigilado.

En los últimos días, los investigadores de los Mossos han recopilado pruebas e indicios sobre el crimen de la calle Ciutat de Fraga. La víctima, de 53 años, fue acuchillada. Él mismo se presentó sobre las cinco de la tarde del domingo en la comisaría de la Policía catalana en Lleida. Iba con la ropa ensangrentada y dijo a los agentes que había matado a una mujer tras una discusión. Cuando los mossos fueron al domicilio que ambos compartían, con una tercera persona, encontraron el cuerpo sin vida de la víctima.

En el juicio en el que fue condenado en 2002 tras matar a otro preso, un psiquiatra y dos psicólogos calificaron a Casteràs como “psicopático”, “antisocial” e “inestable emocionalmente”.