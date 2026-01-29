Parkings impracticables

Estacionar en las explanadas que funcionan como aparcamientos gratuitos en diferentes puntos de la capital se está convirtiendo casi en un deporte de riesgo ya que están repletos de socavones, muchos de grandes dimensiones. Además, con las lluvias de los últimos días se han llenado de agua y los conductores no pueden calcular su profundidad, situación que dificulta aún más circular por estas zonas y pone en riesgo la integridad de la parte inferior de los vehículos.

Uno de los que está en peor estado es el ubicado una gran parcela entre el Atlètic Segre y el colegio Frederic Godàs, en Cappont, donde se aprecian socavones de tamaño considerable y están situados de tal modo que resulta dificil no mojarse al acceder o salir de los vehículos. Justo hace un año, la Paeria reparó el pavimiento de tierra de este parking, pero se ha ido degradando de nuevo. El PP criticó ayer precisamente el estado de este aparcamiento, que reclama que sea asfaltado.

Otros parkings en una situación similar son el situado junto al hospital Santa Maria, el de delante del instituto Torre Vicens y en el de las inmediaciones de la escuela Pinyana, en Balàfia. El ayuntamiento indicó ayer que ya tenía previsto que la brigada de acción inmediata ejecutará actuciones de mantenimientos en los solares que funcionan como parkings tan pronto como mejore la climatología.

Otro de los aparcamientos más deteriorados es el de detrás del campus de Cappont de la Universitat de Lleida (UdL), muy utilizado por la comunidad universitaria y la ciudadanía en general y que sufre este problema de manera recurrente. El anterior equipo rectoral proyectó urbanizarlo, pero por el momento esta actuación no se ha materializado y el actual gobierno de la UdL afirmó ayer que la previsión es llevarla a cabo este año, con una inversión que rondará los 1,2 millones y un plazo de ejecución de obras de tres meses.