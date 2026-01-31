PSC, ERC y Comú avalan consensuar políticas de inclusión y vetan frenar el hub de Balàfia

El hub cívico de Balàfia y el modelo de inclusión social fueron los grandes protagonistas del bronco pleno de ayer y evidenció las abismales diferencias entre los puntos de vista que derechas e izquierdas tienen con respecto a los equipamientos sociales y la atención a personas vulnerables. Prueba de ello es que se debatieron tres mociones sobre este tema. La del PP, que pedía paralizar el proyecto del hub e impulsar un proceso de participación; la de Junts, que también rechazaba el centro previsto en la antigua Escola Balàfia y pedía limitar los albergues para emergencias; y la de ERC, que abogaba por consensuar una hoja de ruta para las políticas de inclusión. Solo se aprobó la última gracias a, precisamente, el voto de las izquierdas (PSC, ERC y Comú). Durante el debate la hemeroteca y los reproches fueron constantes en un salón de plenos lleno de estudiantes, activistas y vecinos contrarios al hub que aplaudieron las intervenciones de PP, Junts y Vox.

“El hub de Balàfia es una oportunidad para transformar un espacio vacío y degradado para que genere actividad económica, servicios y revitalice la zona”, aseguró el teniente de alcalde Carlos Enjuanes. Detalló que la intención del gobierno es que cuente con servicios sociales, un centro de día, salas de estudio y una veintena de plazas para mujeres maltratadas y personas sin hogar en proceso de reinserción. “Lo explicaremos las veces que haga falta, porque lo que se ha dicho de este espacio no es cierto”, afirmó en alusión a las afirmaciones de PP y Vox que aseguraban que el espacio sería un albergue y que atraería inmigración ilegal. Más duro fue el jefe de la oposición y del PP, Xavi Palau, que empezó remarcando que “hoy los vecinos de Balàfia han ganado porque su proyecto no está legitimado ni consensuado, es un hub cívico fracasado”. Recordó que en 2024 planteó un proceso participativo para definir el modelo de inclusión, “pero la participación solo la sacan cuando les interesa” y, cuando ERC le afeó que no tenía proyecto, les respondió que “ustedes con sus proyectos destruyeron los silos de Pardinyes y la estación del Pla de Vilanoveta”.

También habló con dureza la portavoz de ERC, Jordina Freixanet, que acusó a las derechas de “atizar el miedo” y “vivir instalados en la catástrofe permanente” para sacar rédito político. También atacó a Junts, “que de ser socios del PSC han pasado a ser más fachas que el señor Palau”. La interpelada, Violant Cervera, dijo que no entraría en descalificaciones y remarcó que “cuando los vecinos de Balàfia ven que se quiere hacer un equipamiento así en la zona más deprimida del barrio y dicen que no, debemos escucharlos y revisar el proyecto” y que su moción “solo busca que haya más comunicación y voluntad de mejorar el proyecto”.

La portavoz de Vox, Gloria Rico, calificó de “inverosímil que Junts en el pasado mandato defendiera un macroalbergue en Pardinyes y ahora todo lo contrario, solo busca rédito electoral”. Por último, la edil del Comú, Laura Bergés, también consideró “incomprensible” el giro de Junts, dijo que el gobierno “ha fallado en la comunicación” y que, si bien entiende que hay vecinos que se oponen al hub de Balàfia “también hay otros que no lo ven un problema”.

“No será un problema para el barrio, sino una oportunidad”

El Grup Dones Lleida intervino en el pleno para defender el proyecto del hub cívico de Balàfia. “No es un albergue masivo, sino un servicio social especializado que no será un problema para Balàfia, sino una oportunidad”, dijo su portavoz, Carme Bellet. En este sentido, remarcó que el espacio prevé, además de un hotel de entidades, centros de día y salas de estudio y contará con la Casa Lila para víctimas de violencia machista. “Es un proyecto necesario que da respuesta a la demanda feminista de tener un centro público de acogida”, añadió.