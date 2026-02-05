Mediación de los Mossos en Cappont

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra acudieron el miércoles por la noche a la calle Comte de Vinatesa, en el barrio de Cappont, al ser alertados por un altercado en un domicilio. Recibieron el aviso a las 21.40 horas y hasta el lugar acudieron una patrulla de Seguridad Ciudadana y una dotación del ARRO (antidisturbios). Al parecer se produjo un incidente entre hermanos. Los agentes mediaron entre las partes, consiguiendo que el incidente no fuera a mayoras y no hiciera falta tramitar ninguna denuncia o detención, según informó un portavoz policial.