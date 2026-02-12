Calle dedicada a la física Teresa Rodrigo en Gardeny

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La ciudad cuenta desde ayer con una calle en el Parc Agrobiotech dedicado a la leridana Teresa Rodrigo Anoro, catedrática de Física Atómica que participó en experimentos clave para la física contemporanea. El acto de descubrimiento de la placa contó con la presencia de familiares, como su hermana Pilar Rodrigo, y sirvió como reconocimiento a la trayectoria de la científica, que ha sido un referente en el campo de la física de partículas. El alcalde, Fèlix Larrosa, destacó que el parque de Gardeny “es símbolo de ciencia, investigación y talento” y remarcó que dedicarle un calle en este emplazamiento “es coherente con su trayectoria”. Asimismo, subrayó que fue una “pionera” y apuntó que “necesitamos referentes como Teresa Rodrigo para despertar vocaciones y decir a las niñas y jóvenes que la ciencia también es su lugar”.