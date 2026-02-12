“En la montaña es más grave, tenemos bolsas de docentes vacías”

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

Más allá de las reivindicaciones generales de reducción de ratios, disminución de la burocracia, incremento de recursos humanos y mejora salarial, los profesionales del Pirineo que se manifestaron ayer en la capital del Alt Urell denunciaron que la situación “es todavía más grave en territorios de montaña como el nuestro”. Marisol Salvadó, portavoz de USTEC-STEs en el Alt Pirineu i Aran, explicó que “muchas veces las bolsas de docentes están vacías”. “La zona es muy extensa, estamos hablando que va desde Puigcerdà hasta la Val d’Aran y llenar la bolsa de docentes, sobre todo de algunas especialidades, es inviable, lo que provoca que cuando hay una baja en un centro, los alumnos pasan meses sin docente substituto”, lamentó. La falta de profesionales está condicionada también, indicó Salvadó, por la crisis de la vivienda que vive la comarca. “Cuando tenemos un profesor disponible resulta que llega y no encuentra vivienda”, concluyó.

Guillem Fité, profesional de educación especial, criticó que “los recursos no están adaptados para tener una buena educación para el alumnado con perspectiva inclusiva”. Ismael Sànchez, delegado sindical de CGT en el Alt Pirineu i Aran, criticó la “infrafinanciación constante de Educación, que debería recibir el 6% del PIB y el año pasado no llegó ni al 2,2%”.

En la protesta en La Seu para exigir mejoras en el sector educativo participaron un centenar de personas y contó con una batucada. Empezaron a primera hora con piquetes informativos en los centros y siguieron con un desayuno popular antes de empezar una marcha lenta por las calles de la ciudad, hasta la rotonda que conecta con la N-145 y que sirve de acceso a Andorra. La policía catalana bloqueó el paso de vehículos, que se acumularon y formaron pequeñas retenciones mientras la protesta pasaba por la rotonda.

La convocatoria de huelga tuvo seguimiento tanto por parte de los docentes como por los alumnos de Secundaria. Fuentes del colegio Pau Claris de La Seu cifraron en un 50% del claustro de profesores que la secundaron. En el colegio Albert Vives, por su parte, se unieron a la protesta cerca del 36%, y en el instituto Joan Brudieu, el 33% del profesorado. El instituto escuela de Oliana se negó a ofrecer las cifras del seguimiento.