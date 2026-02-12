USTEC denuncia un intento de atropello mientras cortaban el tráfico

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Las movilizaciones en Lleida ciudad empezaron a las 7.45 horas en la plaza de España, delante del antiguo edificio de los sindicatos, donde los docentes cortaron el tráfico durante unos minutos. Después se dirigieron a la rotonda de la LL-11 más próxima al Decathlon y el Agustí Mestre, donde también cortaron el tráfico, y a continuación pusieron rumbo a la rotonda de Cos-Gayón con la avenida Madrid y la N-II. “Tenemos que lamentar que dos personas no quisieron respetar nuestro derecho fundamental de manifestación y nos quisieron atropellar, pero por suerte las fuerzas de seguridad tomaron nota y pondremos la correspondiente denuncia”, explicó la portavoz de USTEC-STEs, Rosa Aguilà. Después, los manifestantes se concentraron delante de los servicios territoriales de Educación, donde ofrecieron un desayuno popular, y al mediodía pusieron rumbo hacia Ricard Viñes. Toda la plaza quedó llena mientras centenares de personas seguían llegando por una también repleta calle de Bisbe Ruano. En Ricard Viñes empezó la manifestación, que bajó llenando completamente de personas Balmes y la Rambla d’Aragó. La marcha continuó por la avenida de Blondel, con una pequeña parada delante de la sede del PSC, y siguió adelante hasta la plaza de Francesc Macià, donde los portavoces sindicales hicieron los parlamentos a partir de las 14.00 horas.